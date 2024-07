Cristina contra Milei: “El programa del Gobierno, además de trucho, es insostenible”

Buenos Aires. La expresidenta Cristina Kirchner reapareció públicamente en una entrevista con el influencer Pedro Rosemblat, en el marco del 50° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. Aunque el reportaje giró en torno a la figura del líder justicialista, se tomó unos momentos para criticar la gestión del actual mandatario, Javier Milei.

“Todos estos cambios nos agarran con un presidente con un mundo atado a algo que no existe. Lo que más me preocupa es cómo se para la Argentina con este gobierno frente a un mundo que viene cambiado mal. La globalización cedió a los nacionalismos”, expresó.

“El Gobierno tiene el problema de que no tiene dólares, de quedarse sin dólares y el altísimo endeudamiento que tienen. Agarrate Catalina con los vencimientos que se vienen en 2026. Nos proponen un país con cosas que no existen”, agregó.

En referencia a la sanción de la Ley Bases, Cristina Kirchner indicó que la “aprobaron y el problema es que no tienen dólares”. “Encima con un déficit cero que es trucho”, añadió. “El programa del Gobierno además de trucho es insostenible. La única manera de hacer esto era una dolarización. Creo que cuando incorpora a Toto Caputo era con ese objetivo”, manifestó.

“Debemos 400 mil millones de dólares y proponemos un modelo extractivista para las inversiones en la cual no me queda un dólar. ¿Cómo concilio esto? Debemos hacer un replanteo de la deuda, no para dejar de pagarla sino para hacerlo de otra manera que no sea este modelo. De todos los que estamos acá los únicos que pagamos deuda fuimos nosotros, el resto trajo deuda”, remarcó en referencia a su gestión y a la de Néstor Kirchner.

En la misma línea, sostuvo: “Mirá lo que está haciendo el Gobierno ahora, pidiendo 10 mil millones de pesos al Fondo. Porque además de esto tenemos una economía bimonetaria y eso es un problema histórico que arrastramos. Tenemos una sociedad que quiere ahorrar en dólares”.

“Qué hacemos con la moneda. Cómo hacemos para pagar y seguir creciendo, ese es el problema a resolver por este Gobierno. Esto es lo que hay que discutir”, concluyó.