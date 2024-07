Milei y Caputo anunciaron “emisión cero” y “peso recontra-escaso”: de qué se trata

EE.UU. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron esta mañana desde EEUU el inicio de una nueva fase del programa económico al señalar que desde el próximo lunes el gobierno aplicará una política de emisión cero y congelamiento e incluso reducción de la base monetaria (en caso de caída en las reservas de dólares), porque se habrán cerrado los cuatro “grifos” de emisión de pesos en la economía: el déficit fiscal, los intereses generado por los “pasivos remunerados” del Banco Central, los “puts” u opciones de los bancos privados de venderle al BCRA bonos a un precio al cual el Central está obligado a comprar y, a partir de este lunes, también la emisión de pesos por compra de dólares del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), ya que la política a aplicar será la venta de esos dólares en el mercado de Contado con Liquidación, congelando así el nivel de la Base Monetaria.

Esto es, el gobierno intentará contrarrestar con un severo torniquete monetario cualquier especulación o expectativa de aumento del dólar. El presidente dijo, en declaraciones al canal La Nación +, que quienes quieran apostar al aumento del dólar tendrán en sus manos un revólver sin balas, debido al congelamiento de la cantidad de pesos disponibles.

“Vamos a recrudecer la política monetaria. El dólar es un precio más de la economía. Que suban el dólar y los precios es que el dinero vale menos. Si cierro todos los grifos de emisión se acabó el problema. Y cerramos todos los grifos de emisión: el déficit fiscal, los pasivos remunerados, el miércoles cerramos el gripo de los puts y vamos a cerrar el grifo del sector externo. Vamos a hacer que el peso sea recontra-escaso. Va a haber que bancarse fluctuaciones. Tanto este mes como agosto van a ser meses difíciles en el mercado de cambios porque con un invierno más crudo se nos van más dólares por la energía. Lo que vamos a hacer es restringir totalmente la cantidad de pesos. Es como darle un revolver a alguien, pero sin las balas”, dijo Milei desde Sun Valley, Idaho, donde asiste a un evento anual que congrega a importantes ejecutivos de empresas internacionales.

“El presidente @JMilei anunciando en este momento que se cierra la última canilla de emisión monetaria. A partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce (si el Banco Central vendiera dólares en el Mulc). Es decir, si el Bcra comprara dólares en el Mulc, la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación. Está profundización de la política monetaria que comienza pasado mañana, contribuirá a profundizar el proceso de desinflación. En 6 meses terminamos con el déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal, y la emisión monetaria. Consecuencia: vamos a exterminar la inflación para siempre en Argentina”, posteó simultáneamente en la red X el ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde el Palacio de Hacienda también explicaron que tras el cierre de las canillas del déficit y de los pasivos remunerados, se cierra la canilla de la emisión por compra de dólares. “Debido a que mientras exista el cepo no está la certeza de que esa compra de dólares sea demanda de dinero, se esteriliza vendiendo los dólares comprados”, señalaron, en línea con las declaraciones del presidente Milei desde EEUU. “Van a ser menos dólares, porque el Banco Central compra a $900 y vende a $1400, es decir que retira los pesos del mercado y se queda con el neto de dólares”, agregaron. Además, “También se van a retirar pesos debido al superávit. De esta manera, la moneda escasa será el peso”.

También el vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó a los anuncios, con un posteo en X. “Se cierra la última canilla de emisión de pesos: se deja de emitir por cada dólar de sector externo que se liquidez. Con esto se profundiza la política monetaria que se viene llevando a cabo. Es una de las noticias más relevantes de los últimos tiempos. Inflación Q.E.P.D.”, escribió.

Milei: “Cero pánico”

En una extensa conversación telefónica desde EEUU el presidente enfatizó que tiene “cero pánico” sobre el reciente aumento del dólar, afirmó que el interés de los inversores internacionales por la Argentina se acentuó con la sanción de la ley Bases y el paquete fiscal y aseguró que si bien julio y agosto serán “meses difíciles”, la economía argentina se encamina hacia una rápida desaceleración de la inflación y, de ese modo, hacia el fin del cepo cambiario.

“Si yo tomara el dólar que tenía (Silvina) Batakis, antes que asumiera (Sergio) Massa y lo traigo a hoy da $3.000. En primer lugar, “cero pánico”, dijo en diálogo con Horacio Cabak. Luego refirió como una “anomalía” que el dólar esté subiendo al mismo tiempo que el BCRA está comprando dólares. “Es una situación anómala. En general sucede lo contrario. Y por eso haremos un nuevo upgrade de la política monetaria. La primera fase del programa económico fue déficit cero. Significó que el déficit fiscal de 5 puntos del PBI fuese cero. Lo logramos en enero y dijeron que era transitorio, era cosmética que no era sostenible. Y en junio, un mes de estacionalidad complicada, tuvimos superávit financiero. Y en la cuenta corriente del BCRA tenemos 17 billones (millones de millones) de pesos. Tenemos asegurado el pago de intereses de julio. Estamos muy holgados financieramente. La etapa posterior es la emisión cero, que tiene dos etapas: primero, terminar con el exceso de oferta de dinero, que exige cerrar el grifo financiero, terminar con los pasivos remunerados y la emisión endógena de 10 puntos del PBI, y en segundo lugar esta semana el día miércoles estaríamos cerrando el tema de los puts. Y para avanzar con mayor celeridad vamos a cerrar también el grifo de la emisión por compra de dólares. Pasar de exceso de oferta cero a emisión cero, implica cortar también la emisión por compra de dólares. Como nosotros por regulaciones del mercado cambiario en el MULC tenemos que comprar, tenemos que emitir pesos. Vamos a esterilizar esos pesos colocando dólares en el mercado. Así nos aseguramos que la cantidad de dinero quede constante. En adelante la BM no crece más, o cae, porque se pierden dólares. Esto es una noticia tremendamente contundente. No tenemos claro que haya demanda genuina de pesos, todos los pesos que emitimos para comprar dólares en el MULC, esos dólares después una parte los vamos a usar para retirar los pesos emitidos. No se mueve más la BM. Eso acelerará el proceso de desinflación en la economía, Será más brutal la caída de la inflación y eso hace que la salida del cepo esté cada vez más cerca”, explicó el presidente de la Nación.

Cuando se le requirió que explicase a “la gente en su casa” de qué se trata, Milei reiteró que por regulaciones del mercado cambiario el Banco Central está obligado a comprar dólares en el MULC. “Cuando compro esos dólares es con pesos que inyecto en la economía. Y como en realidad tengo control de capitales, no sé si es por aumento de demanda de dinero o es que me los entregan porque están obligados. Y como estamos viendo que los dólares paralelos subieron, puede ser que estemos emitiendo sin la contraparte de demanda de dinero. Entonces lo que necesitamos a hacer es sacar esos pesos de la calle y lo vamos a hacer entregando dólares.

El presidente explicó la “anomalía” de que el dólar esté aumentando al mismo tiempo que el BCRA compra dólares puede deberse al control de capitales. “Puede ser que estemos emitiendo sin la contraparte de demanda de dinero. Para evitar eso, y como estamos obligados a comprar en el MULC, entonces ponemos los dólares en el mercado para sacar los pesos. Va a quedar la Base Monetaria en el mismo nivel, pero con más reservas internacionales por el diferencial de la brecha, lo cual tendría que hacer que la brecha caiga”, abundó.

Cuando se le señaló que las “anomalías” en el mercado cambiario se deban a maniobras de ciertos agentes económicos, Milei respondió “No importa; vamos a recrudecer la política monetaria. El dólar es un precio más de la economía. Que suban el dólar y los precios significa que el dinero vale menor. Si cierro todos los grifos de emisión se acabó el problema. Cerramos todos los grifos de emisión: el déficit fiscal, los pasivos remunerados, el miércoles cerramos el gripo de los puts y vamos a cerrar el grifo del sector externo. Vamos a hacer que el peso sea recontra-escaso”, reiteró.

Eso sí, reconoció que en lo inmediato “va a haber que bancarse fluctuaciones: tanto este mes como agosto van a ser meses difíciles en el mercado de cambios porque con un invierno más crudo se nos van más dólares por la energía. Lo que vamos a hacer es restringir totalmente la cantidad de pesos. Es como darle un revolver a alguien, pero sin las balas”.

Consultado sobre cuándo se levantará el cepo cambiario, Milei dijo que para hacerlo es necesario “tener la macroeconomía en orden: si se hace con la macro desordenada el remedio puede ser peor que la enfermedad. En la medida que ordenamos la macroeconomía va a converger la tasa de inflación con la de devaluación. No estamos lejos, señaló, para volver a marcar que la política de “recrudecimiento monetario” se aplicará de inmediato. “El lunes mismo empezamos con este esquema monetario, de Base Monetaria constante, de emisión cero, ya ni siquiera por el grifo del sector externo”, afirmó.

En cuanto a las reservas en dólares, reiteró que el gobierno recibió un Banco Central con reservas negativas en USD 11.500 millones y que “hoy está en terreno positivo”.

“Compramos USD 17.500 millones y todos los días estamos comprando entre USd 100 y 150 millones más. La posición de reservas está sólida y en el plan vigente con el FMI tenemos para perder hasta 3.000 millones en el tercer trimestre. Estamos recontra holgados”, dijo el presidente que calificó de “excelente” la relación con el FMI y recordó que cuando el gobierno anunció el inicio de la llamada “Fase 2? del programa económico “ellos (por el FMI) lo ponderaron muy fuertemente”.

Y sobre el final, cuando le preguntaron directamente por qué sube el dólar, Milei respondió: “porque hay pesos para comprarlos. Supongamos que sí están los malos. Existen. Pero si les saco los pesos ya está, se acabó el problema, vamos a ver dónde va el dólar”.