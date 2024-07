Milei dijo que un director del FMI “no quiere que le vaya bien a Argentina”

Buenos Aires. Javier Milei volvió a criticar en muy duros términos a Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional y hombre clave en el caso de la deuda argentino. En diálogo con Alejandro Fantino por el canal Neura, el Presidente dijo que el funcionario del FMI le pone trabas a su gestión y lo vinculó a la gestión económica anterior, a cargo de Sergio Massa.

“Hubo complicidad del jefe de la misión Argentina del FMI con el Gobierno anterior. Rodrigo Valdés tiene mala intención manifiesta. No quiere que le vaya bien a Argentina. Él tiene otra agenda. Nosotros somos sobrecumplidores con todos pero prefirieron apoyar el desastre de Massa. ¿Por qué el FMI le permitía todo a Massa? Nosotros sobrecumplimos todos y todo el tiempo están poniendo peros. Avalaba todo el desastre de Massa y a nosotros nos hace los que nos hizo”, disparó Milei.

Noticias Relacionadas Milei volvió a responsabilizar a Irán por el atentado a la AMIA

Sobre si estos dichos podrían perjudicar la negociación con el organismo internacional, el jefe de Estado respondió: “No es mi jefe, mi jefe es el pueblo argentino. Es una decisión del FMI, vaya a saber uno porqué el FMI nos pone a un Foro de San Pablo ahí adentro. Nosotros sobrecumplimos todo y todo el día están poniendo peros. El FMI tenía un conjunto de metas, nosotros pusimos metas más fuertes y sobre cumplimos las nuestras”.

El Presidente recordó la salida de Nicolás Posse, su primer jefe de Gabinete: “Fue amigo mío 18 años. No cumplió y se fue. Yo soy bilardista, esto es resultado puro. Se fue Posse y la productividad del gobierno voló. Tomar decisiones como estas no es gratis. Quizás él creyó que no lo iba a echar nunca”.

Durante la entrevista, el mandatario hizo un repaso de la herencia que recibió del gobierno anterior en materia económica y social, por lo que denunció: “Había bombas por todos lados. Ellos apostaban a que éramos unos ‘libertarados’. La apuesta era estallar rápido y en enero tomar el poder de nuevo”.

Consultado por las críticas que viene expresando Cristina Kirchner en sus redes sociales, Milei respondió: “No entiende lo que hice porque no sabe de economía y los economistas que la rodean son malos. Hay economistas en este país que son burros y brutos. Algunos deberían devolver el título”.

Por otro lado, Milei ratificó que todavía no puede levantar el cepo cambiario y aclaró: “Estoy terminando de limpiar varias cosas. Se terminó el tema de los puts, tema déficit fiscal y cerrado el tema de la emisión por sector externo”. En ese sentido, expresó que su máximo objetivo es llegar a la inflación cero.

Por último, Milei envió un mensaje a los argentinos: “Todo el esfuerzo que se hizo vale la pena porque estamos haciendo grande nuevamente a la Argentina. ¿Es instantáneo? No pero vamos a ver pronto las mejoras”.