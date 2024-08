La Justicia secuestró el teléfono de Alberto Fernández

Buenos Aires. La Justicia secuestró los teléfonos de Alberto Fernández en el marco de la causa que investiga al ex presidente por violencia de género contra Fabiola Yañez. La medida se dispuso en el marco del secreto de sumario que se impuso en estas horas en la investigación.

Según trascendió, el fiscal Carlos Rívolo pidió el allanamiento a la casa de Puerto Madero para secuestrar el celular del ex presidente. La sospecha es que habría seguido hostigando a Fabiola Yañez. De acuerdo a la información, se llevaron 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad y dos memorias.

El procedimiento fue realizado anoche por personal de la Policía Federal en el piso 12 del edificio de Juana Manzo 740, conocido como River View, donde se encuentra recluido el ex presidente desde que se conoció la denuncia en su contra.

La causa se inició tras la decisión de Yañez de instar la denuncia contra su ex pareja. Por el momento quedó caratulada por el delito de lesiones leves en contexto de violencia de género. Inicialmente la ex primera dama había decidido no denunciar. Fue en una audiencia en la que el juez Ercolini le informó que en el celular de Maria Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández, se encontraron mensajes suyos con imágenes que daban cuenta de hechos de violencia. Fue cuando se analizó el teléfono en la causa de los seguros.

Pero el último martes Fabiola decidió llamar al juzgado de Ercolini y decirle que ahora sí quería que se investigara. Habló de hechos de violencia física, de “terrorismo psicológico” y de “acoso telefo´nico”. En ese contexto, el juez Ercolini dictó varias medidas urgentes, como la prohibición al ex presidente “todo tipo de contacto fi´sico, telefo´nico -por li´nea fija y/o celular-, por correo electro´nico, sistema de mensajeri´a de texto y/o voz a trave´s de cualquier plataforma, por vi´a de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisio´n injustificada con relacio´n a la persona nombrada”.

En ese contexto, se aceleró la causa: Fabiola decidió cambiar de abogado, nombró a Mariana Gallego y fue abordada por un equipo de psicólogos. Su declaración será un nuevo motor de la causa pero aún no hay precisiones sobre cuándo se concretará. No obstante, los indicios que le hizo llegar a la fiscalía generaron que se pidiera el secreto de sumario y se dispusiera el allanamiento. Se sospecha que los mensajes habrían continuado pese a la restricción de contacto ordenada por Ercolini.

El jueves se filtraron las fotos en donde se veía las fotos y los diálogos que aparecieron en el teléfono de María Cantero y que hasta ahora no habían salido a publicidad. También se conoció un video en donde se escuchaba al ex presidente y la conductora Tamara Pettinato, que no tienen que ver con la causa penal.