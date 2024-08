Atentado contra Cristina Kirchner: ¿qué dijo la ex presidenta?

La ex presidenta Cristina Fernández Kirchner declaró por primera vez en la causa que investiga el intento de magnicidio en su contra y se presentó en el Tribunal Oral Federal N°6, donde se encontró con el principal acusado, Fernando Sabag Montiel. La ex mandataria apuntó contra la Policía de la Ciudad y relató la conversación con su secretario.

Durante la audiencia celebrada esta mañana, la ex vicepresidenta habló del clima social que imperaba cuando ocurrió el ataque.

«Aquel histrionismo del fiscal Luciani contribuyó al clima de violencia. Tengo entendido que uno de los acusados dijo que quería que lo defendiera el doctor Luciani. Las propias actitudes de los autores materiales, sería muy ingenuo de parte mía que las tres personas que están sentadas ahí organizaron esto»; expresó Cristina, en relación a Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, integrantes de la denominada «Banda de los Copitos».

Sobre el accionar de la Policía Metropolitana, dijo que los agentes fueron «muy permisivos con los que venían a insultar». En ese sentido, recordó que mientras a ella le apuntaban con un arma en la cabeza, su hijo, el diputado Máximo Kirchner era agredido. «Llegó con toda la cara colorada producto de los gases, más allá de los insultos que después tomaron conocimiento público o la comunicación que tiene la policía entre sí. La Policía de la Ciudad con los peronistas muy agresivos y muy permisivos con los que venían a insultar y agraviar»; argumentó.

Uno de los pasajes más extensos de su declaración, se produjo al relatar los momentos posteriores al intento de asesinato. En ese sentido, recordó que llegaron a las 20:50 del Senado de la Nación y, como había muchas personas en el ingreso a su domicilio, empezó a recorrer la zona. «En un momento me revolean libros y yo me agacho a recogerlo, lo agarro y se lo devuelvo, ahí veo un tumulto sobre la vereda de Juncal, en la esquina. Como el día anterior hubo una pelea, pensé que era un tumulto de alguno que dijo algo. No le presté atención y seguí pese a que me querían llevar para adentro»; contó.

Tras haber terminado de saludar, Cristina ingresó a su departamento con su secretario Diego Bermúdez. «Me dice ‘¿escuchaste un click? A mí me pareció un click de un arma’. Le digo ‘no, no creo un arma’. Él se puso con el teléfono, confirma que sí, que estaba abajo, que la tenían pisada y habían capturado a la persona que la empuñaba»; relató.

Ya dentro de su casa, la expresidenta dijo que se puso «a mirar televisión» y se encontró con la toma que «recorrió el mundo». «El arma empuñada gatillando que coincide con ese momento que me agacho porque parece que la hubiera visto y me agache. Afortunadamente no la vi, dicen los psiquiatras y psicólogos que tuvieron que tratar con personas que sufrieron algo así dicen que es un trauma muy grande. Evidentemente Dios también me custodio ahí»; sostuvo Fernández.