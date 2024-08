Diputados rechazó el DNU que aumentó los fondos reservados de la SIDE

Buenos Aires. La Cámara de Diputados de la Nación rechazó ayer el Decreto de Necesidad y Urgencia 565/2024 que aumentó los fondos reservados destinados al funcionamiento de la SIDE: fueron 156 votos a favor, 52 negativos y 6 abstenciones.

La sesión fue pedida por el bloque de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y parte del radicalismo del sector que tienen como referente a Facundo Manes y a Martín Lousteau. Y el quórum se consiguió apenas 17 minutos pasada las 12 horas donde Unión por la Patria aportó 82 diputados, la UCR 16, Encuentro Federal 11, Coalición Cívica 6, Izquierda 5, PRO 5, MID 2 y otros 2 de La Libertad Avanza.

Obtenido el quórum se fueron sumando más diputados de los bloques. Quienes estuvieron ausentes fueron los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, y Francisco Morchio, que tiene al gobernador Rogelio Frigerio como su referente político.

A la hora de votar, los bloques que lograron el quórum lo hicieron por el rechazo y el radicalismo lo hizo dividido en donde 24 se pronunciaron a favor del rechazo, 7 en contra y 3 ausentes.

Uno de los ausentes fue Rodrigo De Loredo que está de viaje pero que en su cuenta de X publicó que “reconocemos la importancia de la seguridad nacional, pero una asignación imprevista de semejante magnitud debería apoyarse en motivos que, hoy, se desconocen”, apuntó este miércoles el jefe de bancada radical. Luego anunció que “la mayoría” de sus diputados daría quórum.

Lo que llamó la atención de los presentes a la hora del armado del quórum fue la presencia de 5 diputados del PRO -Álvaro González, Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Héctor Stefani y Ana Clara Romero- y la presencia de las dos libertarias, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta.

Antes de la sesión, el ex presidente Mauricio Macri reunió a la dirigencia del PRO y planteó que los legisladores que pertenecen al bloque bajen a dar quórum y luego voten en contra del decreto que firmó Javier Milei.

La cuenta oficial de X del PRO publicó un tuit en donde señala que “desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que “no hay plata”, y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio. El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables”.

El debate fue bastante corto ya que los bloques de la oposición llegaron al recinto con un acuerdo previo de rechazo. Desde La Libertad Avanza intentaron bloquear la votación señalando que el DNU no tenía dictamen de comisión pero no logró el acompañamiento del resto de los diputados. Así lo hizo el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, que pidió la palabra y solicitó que el tratamiento sea sobre tablas. Para eso era necesario alcanzar los dos tercios de los presentes, algo que desde la oposición que impulsó la sesión especial entendían que alcanzaban pero que explicaron que no era necesario.

Luego del debate respecto de cómo se debía votar, pidió la palabra el diputado Oscar Agost Carreño para hacer una moción en la que se pedía aprobar el siguiente texto: “Artículo 1°. Rechazar en los términos de la Ley 26.122 el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo N° 656 de fecha 19 de julio de 2024. Artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo”.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, explicó que el voto positivo significaba el rechazo del DNU y se pasó a votar. Ahora es el turno de la Cámara de Senadores para debatir el DNU 656/2024 y de su definición dependerá si cae o no ya que se necesita el rechazo de las dos cámaras para que pierda validez.