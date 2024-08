Los senadores congelaron sus dietas hasta el 31 de diciembre

Buenos Aires. Tras la polémica generada por el último aumento otorgado a empleados legislativos atada a senadores, del 6,6% para julio y agosto, el pleno de la Cámara alta anuló la suba en cuestión y congeló sus dietas hasta el 31 de diciembre, en una votación unánime, con 65 adhesiones. A pesar de este puente, en enero seguirá vigente el cuestionado mecanismo que legisladores se autogestionaron en abril pasado, con sueldos en la actualidad de más de $7 millones en bruto.

En concreto, el proyecto de resolución a aprobarse de manera inminente suspende “para las señoras y señores senadores toda la actualización que se realice en el valor del módulo” establecido en la resolución de abril pasado, que fue la que generó el escándalo, “a partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2024?. Por ende, no gozarán del vigente aumento del lunes último a favor de los empleados legislativos de 3,5% para julio y de 3% -acumulativo- para el corriente mes.

Si de números se trata, el sistema de dietas de los senadores pasó a estar conformado desde abril por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran en la actualidad. Además, los legisladores se agregaron una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Esto representa, en la actualidad, más de $7 millones en bruto.

La única integrante de la Cámara alta que no goza de este mecanismo es la santacruceña y ex gobernadora Alicia Kirchner, del Frente de Todos. Antes de ingresar como legisladora y, como suele ocurrir en el Estado, tuvo que llenar un formulario obligatorio, donde eligió mantener su jubilación y no percibir el sueldo de parlamentaria.