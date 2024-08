Cavallo destacó la baja de la inflación, pero dijo que “la recuperación no está a la vista”

Buenos Aires. El ex ministro de Economía Domingo Cavallo analizó los últimos pasos de política económica del Gobierno de Javier Milei y aseguró que si bien la inflación muestra claros signos de desaceleración, la fase actual del plan de Luis Caputo tiene como flancos débiles la persistencia de la recesión, que alertó que podria agravarse, la pérdida de reservas en el Banco Central y una salida del cepo cambiario que no tiene perspectivas de suceder en el corto plazo.

En un escrito publicado en su blog personal, en el que vuelca habitualmente pensamientos sobre la marcha de la economía y su análisis sobre fortalezas y debilidades del programa económico actual, Cavallo insistió con uno de los puntos sobre los que machacó en los últimos meses: el atraso cambiario tras la devaluación de diciembre que sobrevino por la actualización del tipo de cambio oficial de 2% mensual desde aquel primer salto inicial. De todas formas, Cavallo inició su análisis con las que consideró “buenas noticias”, en relación a la inflación.

“Durante las últimas semanas ha habido muy buenas noticias sobre la evolución de la inflación. Al mismo tiempo hay dos conjuntos de efectos secundarios de la política de estabilización que generan dudas sobre su sostenibilidad: el ensanchamiento de la brecha entre la tasa de cambio implícita (CCL) y el tipo de cambio oficial (que muchos observadores interpretan como un indicador de apreciación excesiva en términos reales) y el agravamiento de la recesión”.

“La inflación mensual del IPC Nacional de junio fue del 4,6% mensual con una tasa anual del 271 por ciento. Este resultado estuvo una vez más por debajo de las expectativas del mercado, que según el REM esperaban un 5,2% mensual. El aumento marginal en la tasa de inflación mensual de junio en comparación con el 4,2% mensual de mayo (0,4%) se explica en gran medida por la liberalización de precios regulados, que se aceleró en junio”, mencionó el ex funcionario.

“Además, al analizar el índice de difusión, se confirma que la reducción de la inflación es relativamente generalizada, con cerca del 80% de la inflación anual de bienes y servicios disminuyendo en junio. Durante julio, los indicadores tempranos sugieren que la inflación siguió disminuyendo. Esto es lo que surge de observar la evolución de los índices elaborados por PriceStats, que en general ha anticipado bien la tendencia, pero en general ha subestimado el índice de inflación del Indec”, planteó.

Por otra parte, Cavallo hizo hincapié en que “después de una devaluación del tipo de cambio oficial en diciembre, la decisión del gobierno de mantener la devaluación controlada del 2% por mes como ancla nominal para alinear las expectativas de precios llevó a una apreciación gradual pero implacable del tipo de cambio real ponderado por el comercio. Tal apreciación ahora genera dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo”.

“En junio, el tipo de cambio real ponderado por el comercio oficial cerró en 132, apenas un 9% más depreciado que el nivel alcanzado antes de que la administración actual se sintiera obligada a devaluar el tipo de cambio en diciembre de 2023. En contraste, el actual tipo de cambio informal en efectivo (eufemísticamente llamado «blue») se acercó al tipo de cambio real observado en los años 2003/2007 (AR$/US$)”, consideró el ex titular del Palacio de Hacienda. Luego, dijo que el anuncio de emisión cero, incluso la de vender dólares comprados a los exportadores en el mercado de contado con liquidación para mantener bajo control la brecha cambiaria- es una decisión “estratégica y arriesgada” que “pone en duda la acumulación de reservas”. “El gobierno apuesta fuertemente por la estabilidad del mercado de divisas y una disminución de la inflación”, apuntó.

Como contrapartida, Cavalló analizó que “uno de los puntos débiles más obvios del actual programa antiinflacionario es su efecto en la demanda agregada o, al menos, en el consumo. Los índices de actividad líderes sugieren que la recuperación aún no está a la vista”, aseveró y analizó indicadores sectoriales que demostrarían que el repunte aún no comenzó.

“El gobierno cree que la recesión era inevitable, dada el enorme esfuerzo fiscal necesario para lograr la reducción de la tasa de inflación. Dado que el presidente Milei había anticipado esto durante la campaña electoral, la recesión y sus consecuencias sociales aún no parecen haber afectado su popularidad. Las encuestas muestran el mismo porcentaje de apoyo que recibió en las elecciones, pero será difícil mantener este apoyo si no aparecen pronto signos claros de recuperación económica”, alertó el también ex canciller y ex presidente del Banco Central.