Filtraron un video de Tamara Pettinato filmada por Alberto Fernández

Buenos Aires. En medio de la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez realizó contra Alberto Fernández, se conoció un video del ex presidente junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada tomando cerveza. En la grabación, realizada por el ex mandatario, se pueden escuchar preguntas hacia la conductora de radio sobre el vínculo que los une.

En ningún momento aparece Fernández en cámara. Es un video de más de 2 minutos, difundido por Eduardo Feinmann el canal LN+, en el que ambos están en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno, donde el primer mandatario suele realizar sus actividades diarias.

Si bien no trascendió la fecha del encuentro, podría ser en plena pandemia, cuando la actriz visitó al entonces presidente.

A continuación, el diálogo entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato:

Alberto Fernández: ¿Por qué brindamos?

Tamara Pettinato: Porque hoy estamos cortando.

AF: ¿Qué estamos cortando?

TP: Nuestra relación.

AF: ¿O sea que tuviste una relación conmigo?

TP: ¡No! de amistad. Empezá de nuevo.

AF: Empecemos de nuevo. ¿Por qué estamos brindando?

TP: Porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de tantos años. Fuimos juntos a la primaria y bueno, hasta acá llegó.

AF: O sea que hiciste la primaria muy adulta vos.

TP: Yo tenía 12 y vos repetiste como… Digo, eras repetidor. Repetiste muchas veces. Yo tenía diez y vos tenías 35. Y bueno, eras buen compañero igual te digo. Medio perjudicado mentalmente, pero eras buen compañero.

AF: Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza podés decirme algo lindo.

TP: Sos una gran persona. Y yo te quiero un montón. Y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos?

AF: Estoy esperando que digas algo lindo porque acá no dijiste nada lindo.

TP: ¿Cómo que no? Que te quiero te dije. ¿Vos querés que te diga más cosas?

AF: No, lo que sentís.

TP: Yo creo que estamos enamorados de otra manera… mentira. ¿Me podés decir algo lindo vos?

AF: No, estoy esperando que digas algo lindo vos. Dejá de tomar cerveza porque van a decir que te lo hago decir borracha.

TP: Esta cerveza tiene cosas adentro (risas) Voy a dejar de tomar cerveza

AF: Bueno, dale

TP: Te amo

AF: Yo a vos

No es la primera vez que Pettinato queda en el ojo de la tormenta por sus visitas al ex presidente. A mediados de 2021 su nombre fue uno de los que trascendió al revelarse las visitas de varias famosas a la quinta de Olivos entre abril y mayo de 2020, cuando las restricciones por la pandemia de coronavirus eran totales.

En aquel momento, la conductora y columnista radial fue parte de una lista en la que también estaban Florencia Peña y Úrsula Vargues. En el caso de Pettinato, el escándalo creció porque en programas de chimentos habían afirmado que a la visita llegó con una amiga de ella que se dedicaba a la prostitución.

Ante las acusaciones, en el espacio del programa del que es parte en Radio con Vos, hizo su descargo: “No voy a decir cuál fue el motivo y qué temas hablamos porque es algo privado y no siento que tenga la obligación de explicarlo”.

“Cuando salió mi nombre, buscaron a mi amiga, le buscaron tuits de hace 10 años, empezaron a decir que era prostituta. Tuve que ver en la tele cómo decían que yo fui a Olivos con una prostituta”, prosiguió.

Y concluyó: “Se empezó a armar una bola y pasan los días y me siguen mandando mensajes, así que dije: ‘Bueno, está bien. ¿Quieren que diga algo? Digo algo: sí, fui. Fui por un tema personal que no siento la obligación de explicar”.

La difusión de este video se da en medio del revuelo de los últimos días por la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia de género mientras convivían en Olivos.

Este jueves, la ex primera dama se reunió, vía videoconferencia, con integrantes de la fiscalía especializada en violencia de género, donde tramita el expediente en el que se investigan las agresiones físicas y el hostigamiento que aseguró haber sufrido por parte del ex jefe de Estado y a la postre su ex pareja.

El paso significa la antesala de una futura declaración de la denunciante ante el fiscal que instruye la causa. Allí se intenta dilucidar el tenor de las agresiones, merituando el material probatorio encontrado y que fue uno de los motores de la causa. Se trata de las fotos, videos y audios hallados en el celular de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, a quien se le había peritado el teléfono en el marco de otra investigación, relacionada a casos de corrupción en la contratación de seguros.

La ex pareja de Fernández sigue las instancias judiciales desde España, donde se radicó junto a su hijo, fruto de la relación que mantuvo con el ex presidente. La denuncia se concretó esta semana, generando un profundo impacto político de nivel nacional y con repercusión en otros países del planeta. Se trata de la primera vez que un ex presidente argentina es investigado por acusaciones de violencia de género que se habrían cometido mientras ejercía la primera magistratura.