Veto a la movilidad jubilatoria: debate en Diputados y movilización en las calles

Buenos Aires. Mientras se produce una movilización de jubilados junto a sindicatos (cuya manifestación se escucha dentro del Congreso), la Cámara de Diputados pone en debate el veto presidencial a la reforma jubilatoria. Las sucesivas reuniones de Javier Milei con bloques aliados del PRO y la UCR terminaron por constituir una jornada favorable para el Gobierno, que conseguiría que continúa vigente el actual sistema previsional establecido por decreto.

Ante un escenario que se le configura como desfavorable, los representantes de bloques opositores se definen entre dos caminos: impulsar una votación que exponga a los diputados que no acompañen una mejora en los ingresos a los jubilados o habilitar un recurso legislativo para devolver el proyecto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que permita que la reforma previsional pueda tratarse cuando se vuelvan a conseguir los votos necesarios. La alternativa de una reversión parcial del veto de Milei no aparece como un opción para el peronismo, principal bloque de la Cámara.

Las inmediaciones del Congreso están signadas por la enorme presencia de Fuerzas de Seguridad, incluso a varias cuadras a la redonda. Hay personal de Infantería de la Policía Federal, y camionetas y oficiales de Prefectura, además de camiones hidrantes apostados sobre la calle Hipólito Yrigoyen.

Entre los manifestantes están presentes Ricardo Alfonsín, Alejandro Bodart, Eduardo Belliboni, Gabriel Solano y organizaciones de jubilados.

Tensión entre la policía y los manifestantes

Apenas unos minutos después de que comenzara la sesión en la cámara Baja, afuera comenzó a desarrollarse un momento de tensión entre los manifestantes que protestan en avenida San Juan y Rivadavia contra el veto y los policías que participan del operativo de seguridad.

La orden del Gobierno es hacer cumplir el protocolo antipiquetes a rajatabla. No obstante, para las 12:15, este todavía no se había activado y aún no había presencia activa de Gendarmería. Según adelantaron, ante cualquier inconveniente la Policía de la Ciudad actuará de manera coordinada con las autoridades nacionales, como lo vienen haciendo desde que Jorge Macri llegó a la jefatura porteña.