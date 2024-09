Cristina a Milei: “La casta de la que hablaba es con la que pudo joder a los jubilados”

Buenos Aires. La ex vicepresidenta Cristina Kirchner criticó ayer al presidente Javier Milei y le pidió que “largue” al economista estadounidense Milton Friedman, “cace el manual argentino” y se siente a “administrar el país”.

“La novedad más grande que trajeron estos meses fue que nació la criatura y el padre se dio cuenta que las ideas que traía de los austriacos chocaron con la pared de la Argentina”, afirmó Fernández de Kirchner tras recibir el doctorado en Honoris Causa en la Universidad Nacional del Oeste, en Merlo.

La ex presidenta recordó los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto de que no puede realizar una devaluación porque eso impactaría en los precios de la economía nacional, y se preguntó: “¿No era que la inflación era, como dice Milton Friedman, un fenómeno monetario?”.

“Mire, Presidente, largue a Friedman, cace el manual argentino y, por favor, siéntese a administrar el país”, sostuvo.

La ex mandataria también recordó el paso de Caputo por el gobierno de Mauricio Macri y aseguró que hay “dos versiones” del ministro.

“Vienen dos versiones”, dijo la ex vicepresidenta y señaló que el “´Toto Caputo 1? fue el que durante la administración de Cambiemos tomó deuda por “100 mil millones de dólares” con un bono a “100 años” y luego promovió el acuerdo con el FMI para “poder financiar la fuga de capitales”.

A su vez, defendió su gestión tras las criticas recibidas por parte de Milei el viernes último en Mendoza y destacó que, entre 2003 y 2008, su gobierno “completó un ciclo de “superávit fiscal con crecimiento e inclusión social”.

“Esa es la virtud, porque que se mueran todos de hambre y a vos te sobre la plata es fantástico. La gracia está en que la gente coma y que puedas administrar el Estado también”, subrayó.

En otro tramo de su discurso, citó al historiador Natalio Botana para contradecir la visión del Presidente respecto de que la Argentina de principios de siglo XX era una “potencia” mundial.

“Basta Milei de engañar y envenenar a nuestros pibes, de decirles que hace 100 años éramos potencia. Éramos un desastre.

Si estábamos tan bien, ¿por qué te crees que vino el peronismo?”, preguntó.

En este sentido, expresó que esto se debe al “fracaso” de la educación argentina.

“Si la educación hubiera llegado a todos los rincones, estas cosas no nos estarían pasando. No podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron, que son mentira y no existen”, consideró la ex mandataria.

Por otra parte, habló sobre el “show” que el Presidente realizará el domingo al presentar el Presupuesto 2025 en el Congreso y le pidió abandone la “violencia simbólica o explícita” durante sus intervenciones públicas.

“El domingo va a hacer un show. Lo que sí me gustaría pedirle al Presidente es que, yo respeto su modo de vida, no tener familia, hijos o nietos, pero ver a un presidente recurrir todo el tiempo a ‘les vamos a dejar… como mandriles’, ‘compren vaselina’, ‘niños envaselinados’, o un gesto de onanismo o fálico que hizo ese viernes en Mendoza”, enumeró.

Y enfatizó que “la palabra de un presidente es importante y los niños prestan atención a esas cosas. La palabra de un presidente no puede contener violencia simbólica o explícita. Tiene que ser sanadora, no violenta”, enfatizó.

La ex mandataria señaló a ese respecto que “vivimos en un país donde hay un niño que ha desaparecido hace 90 días y presumimos que se lo han llevado por tráfico sexual (por Loan Peña), un diputado que lo acaban de sacar de la Legislatura por presunto abuso infantil (por Germán Kiczka)... no pueden ser palabras que un presidente pronuncie”, exhortó.

Asimismo, dedicó una parte de su alocución a mandar un mensaje al interior del peronismo y a la CGT.

“El peronismo fue hacerse cargo de las demandas del ‘45. El mundo cambió y tenemos nuevas demandas. Nadie tiene que sentirse ofendido, nos tenemos que sentar a cranear cómo hacemos para representar al conjunto de los trabajadores de la argentina”, manifestó.

Y consideró que la “tarea” que tiene por delante la CGT es “pedir y exigir que los trabajadores en relación de dependencia del primer tramo cobren igualmente que los trabajadores informales de la Asignación Universal por Hijo (AUH)”.

La ex mandataria le pidió a la central obrera “dejar los movimientos tácticos”.

También reconoció a los senadores que en las últimas horas sancionaron la ley de actualización del presupuesto universitario, una medida sobre la que Milei ya anunció que aplicará un “veto total”.

Tras mandarle un “saludo” a esos legisladores, la ex presidenta manifestó que “los que critican a las universidades del conurbano siempre han visto al país desde el helicóptero o por el espejo retrovisor y no han comprendido las realidades diversas y profundas que tiene el país”.

Por últimos sostuvo que los cinco diputados radicales que “se dieron vuelta” en el debate por la ley de jubilaciones porque “les compraron el voto, lisa, llana y literalmente”, son los que “pegaron” a Milei “con la casta”.

“La casta de la que él hablaba es la casta con la que pudo joder a los jubilados”, expresó la ex mandataria.

Estuvieron en el acto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis; y los senadores nacionales Oscar Parrilli y Eduardo ´Wado´ De Pedro, entre otros.