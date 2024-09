Pablo Moyano advirtió: “No me voy a quedar mirando cómo se despedaza el país”

País. A horas de visitar al Papa Francisco, el líder camionero Pablo Moyano advirtió que la conflictividad social está en ascenso porque “la gente está cansada”, que se vendrán nuevas movilizaciones, especialmente si el presidente Javier Milei veta la ley de financiamiento universitario y, sobre todo, que su actitud no será pasiva. “No pienso quedarme sentado viendo cómo se despedaza el país”, dijo el sindicalista.

En una entrevista concedida al programa A confesión de parte, conducido por Romina Manguel, Moyano analizó que si el Gobierno nacional sostiene las políticas de ajuste y la economía se mantiene en recesión, la tensión en las calles irá en aumento. “Va a ser la confrontación permanente. Y yo lo vengo diciendo, la conflictividad social va a ir creciendo, cada vez más va a ser la violencia, la represión, porque ya creo la gente está cansada de que te manoteen parte del salario, que te aumenten las tarifas”.

El referente de la CGT consideró que la baja de la inflación que publica el Gobierno a través del Indec es un “verso”: “Vemos que no bajó. Nosotros que somos los que transportamos las toneladas de alimentos de carne, de productos lácteos, vemos cómo los camiones lamentablemente van por la mitad de carga y muchas veces vuelven con menos de la mitad porque ya no es negocio”.

En ese contexto, Moyano anticipó que “seguramente va a haber más marchas, va a haber más paros generales”, aunque reconoció que “es una realidad” que “hay un montón de gente que todavía le está creyendo a este tipo”. Se refería a Milei, a quien tildó de “cachivache” que “apareció” y “canalizó ese voto bronca que había en la gente, en los jubilados, los laburantes, los estudiantes”.

Si bien para el líder camionero “la gente todavía no está reaccionando” a las políticas del gobierno que afectan el poder adquisitivo, anticipó que si Milei veta la ley de financiamiento educativo es probable que se diseñe una movilización multitudinaria como la que ocurrió en abril pasado. “Hablé ayer (por el sábado) con los muchachos, con los compañeros de los gremios universitarios, seguramente la va a vetar. Bueno, va a haber una marcha. Ojalá que sea igual o mayor la movilización que se va a dar en los próximos días”. En ese sentido, el propio ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger anticipó el sábado que el veto se publicará el lunes en el Boletín Oficial.

“Yo no me voy a quedar sentado mirando cómo se despedaza, cómo se entrega el país nuevamente. Va a haber mucha más convocatoria. Hay una calentura abajo de la gente, de los delegados, de los laburantes y bueno, eso va a ir produciendo que en algún momento explote todo. Yo no me voy a quedar tres años mirando cómo me despiden a mis compañeros o cómo o cómo venden la aerolínea o cómo hacen mierda las universidades públicas”, remarcó el dirigente gremial de la CGT.

Moyano fue irónico con Patricia Bullrich tras el operativo represivo durante la manifestación de jubilados frente al Congreso. “No pueden encontrar a un chiquito que Dios quiera este vivo, el nene Loan, y te meten 20.000 milicos para reprimir a los jubilados. Vos fijate la incoherencia de esta mujer”, disparó.

Encuentro con el Papa

Sobre el encuentro que tendrá el lunes con Jorge Bergoglio en el Vaticano, Moyano anticipó que le llevará al Papa “un informe de todo lo que está pasando en lo laboral” y le pedirá que visite Argentina, país al que no vuelve desde que fue elegido Sumo Pontífice de la Iglesia católica y se mudó a Roma.

“Seguramente se le va a informar de lo que está pasando acá y seguramente en nombre de millones de trabajadores vamos a pedirle que que venga, que venga a Argentina. Creo que sería un mensaje de paz, de pacificar un poco nuestro país desde esta grieta que se está viviendo y un gobierno que solamente mira los intereses de los empresarios”, consideró.

Sobre el estilo del gobierno de Milei, Moyano dijo: “Nosotros veníamos advirtiendo lo que iba a pasar si ganaba este personaje. Lamentablemente teníamos razón. Las primeras medidas a los diez, 15 días de asumir fueron contra los trabajadores, contra los derechos de los trabajadores y fue más allá. Ahora va con los jubilados”. En ese sentido apuntó contra los diputados que votaron en favor del veto a la ley de recomposición de los haberes jubilatorios. Y dijo que “fue lamentable” el papel de los legisladores, “fundamentalmente por parte del radicalismo y de Innovación Federal”.

El líder camionero dijo que “el peronismo está muerto” aunque luego se arrepintió del término y corrigió: “Está adormecido. No es que esté muerto, es que hay falta de conducción”. Sobre los eventuales conductores del movimiento justicialista, Moyano aseguró que varios pueden serlo. “Hay muchos gobernadores también que están capacitados, hay dirigentes gremiales, hay de intendentes, diputados, hay muchos compañeros y compañeras que están en condiciones de reorganizar el peronismo. Tenemos que empezar a dar respuesta a la sociedad. Ya sé que no hay uno que que contenga o convenza”, analizó y abarcó dentro de la crisis institucional a todos los partidos políticos: “Los demás están hechos bolsa, peor que los nuestros. Pero el peronismo una vez que llegamos a la unidad nos reorganizamos y vamos a salir a la calle”.