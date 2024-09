Caputo: “No va a haber crisis, ese riesgo está eliminado”

Buenos Aires. El Ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario. El funcionario destacó que la economía argentina alcanzó una estabilidad macroeconómica que elimina el riesgo de una nueva crisis. Según Caputo, las crisis económicas en el país fueron consecuencia de una “situación macroeconómica débil” durante los últimos 123 años, pero aseguró que esa realidad cambió.

“No va a haber crisis, ese riesgo ya está eliminado. Las crisis se producen cuando la situación macroeconómica es débil, que es el caso que fue el caso argentino durante los últimos 123 años. ¿Entonces esa situación ya no está? No, no se va a dar más. Entonces puede haber cierta volatilidad, pero no va a haber crisis. Y sí: el dólar va, va a tender a seguir convergiendo al oficial”, dijo.

Según Caputo, las crisis que el país sufrió durante más de un siglo fueron el resultado de una debilidad estructural que ya no está presente. Explicó que las bases de la economía están ahora firmes, destacando que se alcanzó un superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente y energético, lo cual permite enfrentar cualquier volatilidad sin riesgo de colapso.

Caputo subrayó que la ausencia de emisión monetaria es uno de los principales factores que garantiza la estabilidad. Señaló que el Gobierno ha dejado de imprimir dinero, lo que ha evitado la típica inflación descontrolada que, en el pasado, llevó a situaciones de crisis. Además, destacó que la política de absorción de pesos, a razón de un billón por el superávit primario, ha fortalecido el sistema financiero, permitiendo que la demanda de dinero y crédito crezca de manera sostenida, sin generar desequilibrios.

El ministro también afirmó que el fortalecimiento del peso, en un esquema de competencia de monedas, es un indicador clave de la estabilidad económica. Con el aumento de la demanda de dinero y la recuperación de los salarios, que llevan cuatro meses superando a la inflación, Caputo confía en que el peso se consolide como la moneda fuerte en la economía argentina. Esta situación, según él, permitirá no solo evitar futuras crisis, sino también reducir la pobreza y mejorar la competitividad del país.

Finalmente, el ministro subrayó que la mejora en los salarios, que llevan cuatro meses superando la inflación, permitirá una reducción de la pobreza en el país, lo que en su visión refuerza el cambio estructural que está experimentando la economía argentina.