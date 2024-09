YPF bajaría el precio de los combustibles en octubre

País. El presidente de YPF, Horacio Marín, consideró que el precio del combustible podría bajar en octubre, tras cinco años de subas consecutivas. El disparador sería la caída del precio internacional del barril de crudo.

“El precio del combustible depende del precio del petróleo. Si el valor del crudo baja, los usuarios no tienen que subvencionar a YPF, porque no es justo que nosotros tengamos una ganancia arriba de lo lógico que tiene que tener la venta de combustibles. Así mismo, cuando sube, nosotros no podemos no subir el precio del combustible, porque habría una subvención de YPF a los usuarios y eso tampoco es justo”, comentó el líder de la compañía.

“El precio del barril bajó USD 10 y en la última semana subió USD 4. Estamos analizándolo y prometo que la semana que viene vamos a tener una definición. Puede ser que bajemos el precio del combustible”, reconoció Marín.

No está claro de cuánto podría ser la baja, pero sí hay razones para pensar que la reducción, en caso de concretarse, será mayor en el gasoil.

El presidente de YPF no dio demasiadas pistas de cuál puede ser el porcentaje de la baja de precios, pero es un hecho que la reducción no será lo suficientemente grande como para compensar las subas de los últimos meses.