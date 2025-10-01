El Senado tratará el jueves los vetos sobre emergencia pediátrica y universidades

Buenos Aires. Los jefes de bloque del Senado se reunieron ayer en el despacho de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, y confirmaron lo que se conoce desde hace dos semanas: el pleno sesionará mañana, desde las 10, para rechazar los vetos presidenciales de las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema- y que blinda y mejora los presupuestos de universidades públicas. Como las decisiones del Ejecutivo ya pasaron por Diputados, las mismas quedarían desactivadas de manera total y, por ende, ambas normas recuperarían vigor.

Para el convite del jueves también aparece la prórroga, por cinco años, de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Mirta Delia Tyden. Otra iniciativa a debatir es la que empuja el peronista disidente Juan Carlos Romero para que el sistema de Alerta Sofía -desaparición de personas- deje de estar regulado por decreto y el mismo sea por una ley sancionada por el Congreso. El salteño además suma otra relacionada con retiros voluntarios para la planta transitoria de la “Casa”. En tanto, dos tratados impositivos internacionales quedarían para el final, aunque el kirchnerismo se rehusaría a votarlos.

