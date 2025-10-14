Trump apoyó a Milei pero dejó una advertencia sobre las elecciones

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes 14 de octubre a Javier Milei en la Casa Blanca, le brindó un importante apoyo pero lanzó una advertencia: «Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones». El encuentro se logró en el marco de una visita oficial destinada a profundizar la alianza estratégica entre ambos países.

Lo que estaba previsto como un encuentro privado, se suspendió por «cuestiones de agenda» y los mandatarios pasaron directamente al almuerzo de trabajo con sus equipos de gobierno.

Trump destacó los avances en materia económica del gobierno de Milei y dijo: «La elección está cerca y la victoria es muy importante. Será mejor después de este acuerdo. Es un honor, estamos dándote un apoyo para las elecciones». No obstante, dejó una frase que puede interpretarse de múltiples maneras y soltó: «Nuestros acuerdos están sujetos a quién gane las elecciones. Porque con un socialista es muy diferente hacer inversiones».

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también participó del encuentro y explicó los motivos del swap financiero de 20.000 millones de dólares con Argentina y expresó: «No vamos a ignorar a nuestros aliados. Es mejor formar puentes económicos con quienes comparten nuestros valores. Es una gran oportunidad para los argentinos».

Milei puso en valor el apoyo de los Estados Unidos, felicitó a Trump por haber logrado la paz en Gaza y manifestó su agradecimiento por la liberación de los rehenes que estaban en poder de Hamas: «Me siento muy honrado. Muy especialmente en este momento, que gracias a su liderazgo ha logrado la paz en Medio Oriente y el retorno de los 20 rehenes vivos».