El Tesoro vendió USD 500 millones para contener el dólar

País. El volumen de negocios en el mercado mayorista se sostuvo elevado ayer, con USD 729,8 millones en el segmento de contado, aunque el BCRA No obstante, fue crucial la presencia oficial con posturas a cuenta del Tesoro desde el inicio de la operatoria en el segmento de contado, para contener la suba del dólar, que subió 43 pesos o 3,1%, a 1.423 pesos.

Distintos operadores señalaron a Infobae que las ventas Tesoro alcanzaron unos USD 500 millones en el día, lo que da cuenta de la escasa oferta privada, en contraste con una insistente demanda, en un mercado tenso, que le agrega a las habituales compras minoristas del inicio del mes, la presión propia de la demanda por cobertura en la previa electoral.

Dado el remanente de liquidaciones del agro, en el marco de la eliminación temporal de retenciones la semana pasada, cabe verificar el saldo neto entre compras y ventas efectuadas por el Tesoro y su efecto sobre el stock de reservas.

