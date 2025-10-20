Trump sobre Argentina: «Se están muriendo, no tienen dinero, no tienen nada»

En la previa de las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo domingo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, justificó el préstamo de 40 mil millones de dólares que recibirá el gobierno de Javier Milei y lanzó una dura frase: «Se están muriendo, no tienen dinero, no tienen nada».

El mandatario dijo que el país está sumido en una profunda crisis tras el encuentro celebrado la semana pasada en Washington.

«Están luchando por sus vidas»; aseguró en una conferencia de prensa a bordo del Air Force One, cuando periodistas lo consultaron por las críticas que lanzaron los productores agrícolas estadounidenses que temen verse perjudicados por la asistencia brindada a la Argentina.

«Argentina está luchando por su vida, señorita. Usted no sabe nada al respecto. Nada está beneficiando a Argentina. Están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir»; dijo el presidente norteamericano.

«Si puedo ayudarles a sobrevivir en un mundo libre, lo haré. Me gusta el presidente de Argentina. Creo que está haciendo todo lo que puede. No hagas que parezca que les va muy bien. Se están muriendo, ¿de acuerdo? Se están muriendo»; completó.