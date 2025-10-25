Inundaciones en AMBA: barrios anegados y miles de usuarios sin luz

Buenos Aires. La intensa lluvia que se registró durante esta madrugada en el AMBA dejó una gran cantidad de calles y avenidas inundadas, como así también barrios anegados por una precipitación acumulada de 117 mm y unos 40 mil usuarios sin suministro eléctrico: 36.000 de Edesur y casi 4.000 de Edenor.

En las primeras horas del día, las imágenes comenzaron a viralizarse en redes sociales. Allí se pudo ver un sector de la avenida General Paz completamente bajo agua.

Hay acumulados más de 100 mm en el oeste de la Ciudad (Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra). Hasta las 7 de la mañana, los barrios más afectados fueron Villa Devoto, donde se acumularon 155 mm, y Villa Santa Rita, con 114 mm.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad informó que continúa trabajando frente a las lluvias intensas con equipos de emergencia en las zonas más afectadas. “Para todo octubre el promedio de lluvias en la Ciudad es de 122 mm. y durante la madrugada esa cifra fue superada en algunos barrios en menos de 4 horas“, sostuvieron desde el GCBA.