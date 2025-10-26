Karina Milei: “Es una alegría ver cómo la gente pudo votar en paz y sin inconvenientes”

En el marco del cierre de las elecciones legislativas 2025 y a la espera de los resultados oficiales que comenzarán a difundirse a partir de las 21:00 horas, la presidenta de La Libertad Avanza, Carina Milei, y el vicepresidente Martín Menem, expresaron su satisfacción por el desarrollo de los comicios y por la presencia nacional del espacio político.

“Las elecciones se desarrollaron en paz, y eso es algo que quiero agradecer a todos los que participaron”, señaló Carina Milei. “Estamos muy contentos como presidenta y vicepresidente del partido, porque La Libertad Avanza estuvo presente en los 24 distritos del país, lo que representa un crecimiento y una consolidación del espacio a nivel federal”, añadió.

Martín Menem, por su parte, valoró la implementación de la boleta única, al destacar que “no hubo ninguna queja en todo el proceso”, y sostuvo que “ese es un logro importante de este gobierno y una mejora concreta en la transparencia electoral”.

Desde el comando de campaña de La Libertad Avanza se informó que los dirigentes seguirán el escrutinio desde la sede central en Buenos Aires, con optimismo y reconocimiento al trabajo de los fiscales y voluntarios en todo el país.