A la espera de las 21, los dos principales espacios se adjudican buenos resultados

Tras el cierre de las urnas y en medio de un clima de expectativa y cautela política, las principales fuerzas del país aguardan la difusión de los resultados oficiales, prevista para las 21 horas por la Cámara Nacional Electoral.

En los comandos partidarios de La Libertad Avanza y Fuerza Patria aseguran estar conformes con el desarrollo de la jornada y los resultados preliminares que manejan internamente. Según trascendió en ámbitos políticos, el espacio Fuerza Patria estaría buscando destacar un posible triunfo en la provincia de Buenos Aires, mientras que desde La Libertad Avanza se muestran optimistas por la cantidad de provincias donde habrían obtenido resultados favorables.

En la provincia de Córdoba, las estimaciones internas del espacio de Javier Milei ubican a La Libertad Avanza como una de las fuerzas más votadas, por encima de Provincias Unidas, el partido del ex gobernador Juan Schiaretti.

Dirigentes cercanos al kirchnerismo analizan poner el foco en Buenos Aires como eje discursivo de la noche, sugiriendo que La Libertad Avanza habría obtenido menos votos que en las elecciones nacionales, con el fin de morigerar el impacto político del resultado a nivel país.

Por su parte, en el entorno libertario predomina el entusiasmo por el crecimiento legislativo que proyectan alcanzar, con la posibilidad de sumar un número importante de diputados nacionales.

Hasta la publicación de los primeros datos oficiales, el clima político se mantiene entre la euforia contenida, la prudencia y la expectativa, en una jornada que se desarrolló con normalidad y participación sostenida en todo el país.