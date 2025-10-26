Tres personas fueron detenidas al retirar una encomienda con 15 kilos de marihuana

La coordinación entre las Unidades Técnicas de Gendarmería Nacional de Eldorado (Misiones) y San Juan permitió desarticular parte de una organización dedicada al transporte y comercio de drogas entre provincias.

Durante el procedimiento, realizado por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan”, tres personas fueron aprehendidas mientras retiraban una encomienda que contenía 15 kilos 800 gramos de marihuana.

El operativo se llevó a cabo en presencia de testigos y permitió además el secuestro de 62.000 pesos, cuatro teléfonos celulares y un automóvil utilizado para la logística del traslado.

Intervino la Fiscalía Federal de San Juan, que dispuso el secuestro de los elementos y la detención de los tres involucrados, vinculados a una red que operaba con conexiones desde la provincia de Misiones.

El accionar contó con la coordinación conjunta de las unidades de investigaciones de Eldorado y San Juan, consolidando el trabajo interprovincial de Gendarmería Nacional en la lucha contra el narcotráfico.