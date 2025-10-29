El BCRA aclaró por qué no nombró a Maradona en la moneda que lanzó

País. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo motivo principal es un esquema de la legendaria jugada del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales. “En 2026 se cumplirán 40 años de aquel hito deportivo”, explicaron desde la entidad.

Lo llamativo, es que ni en el comunicado oficial difundido por el BCRA ni en la publicación en X ni en la propia moneda se menciona a Diego Armando Maradona, el autor del mítico gol. La leyenda del fútbol mundial fue omitida por la autoridad monetaria, lo que generó una inmediata polémica en las redes sociales.

Noticias Relacionadas El Banco Central lanzó una moneda conmemorativa del Mundial 1986



Para el BCRA, sin embargo, no hay polémica que explicar. “No hay nada extraño. Es un cuidado por para no tener ningún problema con los derechos. No hay ninguna ninguna decisión ni política ni simbólica, solamente un tema de derechos”, destacaron desde el BCRA y no aclararon si hubo consultas y pedidos de autorizaciones a los herederos del astro fallecido.

Más allá de la explicación del organismo, los usuarios no tardaron en manifestarse en contra en las redes sociales. Sin ir más lejos, en respuesta al posteo de X del BCRA se pueden encontrar cientos de comentarios protestando por la no mención de Maradona.

Algunos seguidores del BCRA incluso postearon imágenes de diseños de monedas alternativos, cuestionando la imagen difundida en la presentación.

Según el comunicado oficial, el diseño central de la moneda presenta una imagen de una pelota atravesando su superficie. Esta alegoría representa “la pasión futbolera” que, según el BCRA, constituye un símbolo nacional.

“En el reverso, se exhibe el esquema del gol de 1986, donde se observa la trayectoria de la genial jugada: su camino al arco y los oponentes que fue eludiendo hasta marcar el gol,”, dice el comunicado, sin nombrar al protagonista.

La moneda es de plata 925, tiene un canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 milímetros. El valor facial que se observa en el reverso indica $10, dispuesto en el círculo central que simula el campo de juego, junto a la inscripción del año de acuñación, 2025. En la parte superior, la frase “BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA” identifica a la institución emisora, completando el diseño con una segunda mención a “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM” en el arco inferior.

