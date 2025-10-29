La Justicia Electoral comenzó el escrutinio definitivo

País. La Justicia Electoral de todo el país empezó ayer y continuará hoy el escrutinio definitivo, único de valor legal, de las elecciones a diputados y senadores nacionales del domingo pasado, que dejaron como ganador a La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei.

El recuento despejará los resultados en ocho provincias, entre ellas la estratégica Buenos Aires, donde hubo márgenes ajustados. Hay casos donde un cambio podría alterar el color que apareció la noche del domingo y también cambiar las bancas a repartirse. Hay casos en los que podrían pasar de violeta a celeste, y otros de celeste a violeta.

En concreto, las provincias donde estarán posadas las miradas por su valor político y su traducción en las bancas serán Buenos Aires, Chaco, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Corrientes, Chubut y Río Negro.

