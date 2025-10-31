Por primera vez, un argentino dirigirá la Federación Mundial de Terapia Intensiva

País. Por primera vez, un médico argentino fue elegido para encabezar la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos (Wficc, por sus siglas en inglés), uno de los organismos más influyentes en la gestión y desarrollo de la medicina intensiva a nivel global.

Néstor Raimondi es jefe de la División de Cuidados Intensivos del Hospital Juan A. Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, donde completó su especialización hace más de 30 años.

A lo largo de su larga trayectoria fue presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (FEPIMCTI).

Raimondi obtuvo el nombramiento durante el 17° Congreso Mundial de Cuidados Intensivos y Críticos, realizado el mes pasado en Vancouver, Canadá.

En septiembre de este año, Raimondi fue elegido presidente electo de 2025 a 2027 y asumirá la presidencia en el 18° Congreso Mundial que se celebrará en India.