El Gobierno volvió a frenar el dólar con ventas del Tesoro

País. Con una postura vendedora de USD 200 millones desde el comienzo de la rueda mayorista de contado, donde se negociaron USD 455,1 millones, el Tesoro puso ayer un techo de $1.425 al tipo de cambio, límite que se mantuvo casi inalterado hasta el cierre.

Así, el dólar mayorista finalizó a $1.424,50, el mismo nivel del jueves, una estabilización oportuna de cara a las negociaciones que llevará adelante este fin de semana en Washington el equipo económico, comandado por Luis Caputo, con el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent.

Aunque los operadores dejan constancia de la presencia del Tesoro desde el inicio de los negocios, las ventas fueron menos significativas que en las ruedas precedentes. Cabe recordar que el miércoles fueron estimadas por el mercado entre 400 y 500 millones de dólares, mientras que el jueves se habrían ubicado entre 200 a 400 millones, sin precisiones oficiales.

Las reservas internacionales brutas exhibieron un importante incremento de USD 467 millones o 1,1%, a USD 42.698 millones, el stock más alto desde el 7 de agosto de este año. Fuentes de la entidad aclararon a Infobae que “no hubo ni suba de cotizaciones no desembolsos de organismos” que influyeran en el resultado.



