Fred Machado confirmó que financió a Espert para la campaña del 2019

Buenos Aires. El empresario argentino Federico Machado, conocido popularmente como “Fred”, habló por primera vez desde que estalló el escándalo que derivó en la declinación de la candidatura de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires.

El ejecutivo, que se encuentra bajo prisión domiciliaria en la Argentina a la espera de que se resuelva un pedido de extradición a los Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico, reconoció en declaraciones al periodista Ignacio Ortelli en radio Rivadavia que asistió económicamente al diputado liberal cuando dio sus primeros pasos en política como candidato presidencial, en las elecciones de 2019.

Fred Machado relató cómo conoció a José Luis Espert en 2019, en circunstancias casuales. “A José Luis Espert lo conozco en 2019, de casualidad. Yo nunca tuve interés en la política. Lo conozco porque lo vi hablar, me gustó cómo hablaba. Espert, en aquel momento, era totalmente diferente al del 2025 o 2024, no era un tipo agresivo”, recordó el empresario.

Machado sostuvo: “Nunca fui el financista millonario que la prensa pinta. La relación surgió cuando Espert necesitaba apoyo para moverse y presentar su libro, y yo le ofrecí ayuda logística en Viedma, porque conocía gente”.

Según relató, su aporte inicial fue facilitar la organización y cubrir gastos modestos de traslado y logística: “No era que yo le pagaba la carrera a Espert, éramos tres tipos, no había estructura. Mi asistencia era mínima”.

Igualmente, calculó que en ese entonces aportó alrededor de USD 150 mil dólares para la actividad proselitista.

Machado admitió además que contrató a Espert para una asesoría para organizar un proyecto minero en Guatemala por un monto superior a los USD 200 mil. La cifra total del contrato dijo que no la recordaba.

Y reflexionó: “La cagada de Espert fue haberme negado, no haberme reconocido y decir ”me dio una mano", no sé significativa o no, pero acá están los hechos“.

La Corte Suprema habilitó la extradición

El proceso de extradición que involucra al empresario Federico “Fred” Machado quedó confirmado tras la decisión de la Corte Suprema de la Nación, que avaló el pedido formulado por la justicia de Estados Unidos para que el ciudadano argentino sea juzgado por una serie de delitos graves, entre los que se incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.

El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se basa en considerar que el pedido de extradición formulado por la justicia de los EE.UU. se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.

La causa se inició a raíz de la solicitud de extradición presentada por autoridades estadounidenses, que buscan someter a Machado a juicio en el Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal dictó un auto de procesamiento contra él y otras ocho personas.

El expediente detalla que sobre Machado pesan cinco cargos principales. El primero lo acusa de integrar una organización criminal dedicada a la posesión, con intención de distribuir, de al menos cinco kilogramos de cocaína. El segundo y tercer cargos amplían la imputación a la fabricación y distribución de la misma cantidad de droga, con la presunción de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos, y lo señalan también como cómplice en la comisión de estos delitos. El cuarto cargo lo vincula a una asociación ilícita para cometer lavado de dinero, mientras que el séptimo lo implica en una conspiración para perpetrar fraude electrónico.