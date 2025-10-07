La Junta Electoral convocó de urgencia por la reimpresión de las boletas

Buenos Aires. La Junta Electoral activó un procedimiento de urgencia tras el pedido de la Alianza La Libertad Avanza para reimprimir la totalidad de las boletas únicas papel de cara a las elecciones del 26 de octubre, tras la renuncia de José Luis Espert y la solicitud de su reemplazo por Diego Santilli. Ese cambio, presentado por los apoderados de la fuerza política del oficialismo, obligaría a reemplazar todas las boletas ya impresas para el distrito más grande del país.

La decisión de la Junta Electoral no se limitó a analizar el planteo de La Libertad Avanza, sino que dispuso un mecanismo de consulta y control que involucra a todos los actores del proceso electoral. En primer lugar, la autoridad judicial resolvió “correr traslado de la presentación a despacho a la totalidad de agrupaciones habilitadas a participar en las próximas elecciones nacionales”, otorgando plazo hasta mañana, a las 8:30, para que las fuerzas políticas se pronuncien sobre el pedido de reimpresión.

Ante la decisión de Espert de renunciar, que se efectivizó ayer, tras el escándalo político por sus vínculos con un empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos, se presentaron una serie de reclamos ante el juez federal N° 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, que tendrá a su cargo dirimir el pedido.

De este modo, la Junta aseguró que busca garantizar que cualquier decisión que afecte la oferta electoral en la boleta única papel cuente con la participación y el conocimiento de todas las agrupaciones involucradas.