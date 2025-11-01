Adorni dio sus primeras declaraciones como nuevo jefe de Gabinete

Buenos Aires. Luego de que el presidente Javier Milei confirmara la designación de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Guillermo Francos, el ex vocero aseveró que esta nueva etapa se enfocarán en profundizar reformas estructurales. Además de expresar su gratitud hacia el mandatario, agradeció el apoyo a Karina Milei. Un guiño a la escalada de poder que la secretaria dio en el gobierno libertario.

“Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad”, manifestó el ex portavoz presidencial, por medio de un comunicado publicado en la red social X (antes Twitter).

El funcionario remarcó también el reconocimiento al trabajo desarrollado por su antecesor, al destacar que “es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”. Además, transmitió su gratitud al resto del Gabinete de Ministros por el acompañamiento en las próximas tareas de gobierno.

“Gracias también a la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei por la confianza y el apoyo permanente”, remarcó el ministro. Finalmente, hizo una apropiación de la frase utilizada por la agrupación libertaria que responde al asesor presidencial Santiago Caputo: “Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen”.

