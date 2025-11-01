Bodega Norton se presentó en Concurso Preventivo de Acreedores

Mendoza. “Esta decisión fue tomada para asegurar los puestos de trabajo y la continuidad de la operación, en el marco de un contexto desafiante para la industria vitivinícola tanto a nivel local como internacional y luego de evaluar distintas alternativas de solución a la situación financiera de la compañía”, destacó el CEO de la empresa, Tomás Lange

“La compañía reafirma su compromiso con sus colaboradores y la comunidad vitivinícola y continuará trabajando con el mismo espíritu de esfuerzo y excelencia que la caracteriza desde hace 130 años”, agregó el directivo en una breve carta.

Norton, una de las bodegas líderes y de mayor trayectoria del país, fue fundada en 1895 en Luján de Cuyo, Mendoza. Según destaca la propia empresa, con más de 128 cosechas y tiene presencia en más de 72 países alrededor del mundo.

“Desde su misión, Norton crea una amplia gama de vinos, desde varietales hasta blends de alta gama y experiencias de alto valor percibido que impacten positivamente en consumidores, socios comerciales y colaboradores que valoran la trayectoria, prestigio y confiabilidad”, detallaron.

Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura, en los primeros 9 meses del año, la venta de vino al mercado interno cayó un 2,5 por ciento. En tanto, en el mismo período, comparado con 2024, las exportaciones tuvieron una baja de 6,3 por ciento.

