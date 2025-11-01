Cuánto cobrarán los empleados de comercio en noviembre
País. En noviembre, los empleados de comercio recibirán un incremento salarial del 1% como parte del acuerdo paritario establecido entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las empresas del sector. Este aumento logra modificar los ingresos de todas las categorías y suma una cifra fija.
El acuerdo prevé que, hasta diciembre, se agregue una suma fija mensual además del ajuste porcentual, medida que impacta tanto sobre el salario básico como sobre el monto final percibido. A partir de este nuevo esquema, los trabajadores ven reflejado en sus recibos el aumento correspondiente de noviembre, el penúltimo mes del año, cuyo efecto se extiende al resto de las remuneraciones del sector.
La paritaria fijó incrementos equivalentes al 1% cada mes y sumó una cantidad fija de 40.000 pesos en el periodo que va de julio a diciembre de 2025. Estos cambios alcanzan a todas las categorías convencionales de empleados de comercio y tienen vigencia en todo el territorio nacional.
Nuevos sueldos por categoría
Maestranza A: $1.085.835
Maestranza B: $1.088.863
Maestranza C: $1.099.470
Administrativo A: $1.097.199
Administrativo B: $1.101.749
Administrativo C: $1.106.293
Administrativo D: $1.119.933
Administrativo E: $1.131.297
Administrativo F: $1.147.967
Cajeros A: $1.100.986
Cajeros B: $1.106.293
Cajeros C: $1.113.113
Auxiliar A: $1.100.986
Auxiliar B: $1.108.563
Auxiliar C: $1.133.570
Auxiliar Especializado A: $1.110.082
Auxiliar Especializado B: $1.123.720
Vendedor A: $1.100.986
Vendedor B: $1.123.723
Vendedor C: $1.131.297
Vendedor D: $1.147.967