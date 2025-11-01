Cuánto cobrarán los empleados de comercio en noviembre

País. En noviembre, los empleados de comercio recibirán un incremento salarial del 1% como parte del acuerdo paritario establecido entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las empresas del sector. Este aumento logra modificar los ingresos de todas las categorías y suma una cifra fija.

El acuerdo prevé que, hasta diciembre, se agregue una suma fija mensual además del ajuste porcentual, medida que impacta tanto sobre el salario básico como sobre el monto final percibido. A partir de este nuevo esquema, los trabajadores ven reflejado en sus recibos el aumento correspondiente de noviembre, el penúltimo mes del año, cuyo efecto se extiende al resto de las remuneraciones del sector.

La paritaria fijó incrementos equivalentes al 1% cada mes y sumó una cantidad fija de 40.000 pesos en el periodo que va de julio a diciembre de 2025. Estos cambios alcanzan a todas las categorías convencionales de empleados de comercio y tienen vigencia en todo el territorio nacional.

Nuevos sueldos por categoría

Maestranza A: $1.085.835

Maestranza B: $1.088.863

Maestranza C: $1.099.470

Administrativo A: $1.097.199

Administrativo B: $1.101.749

Administrativo C: $1.106.293

Administrativo D: $1.119.933

Administrativo E: $1.131.297

Administrativo F: $1.147.967

Cajeros A: $1.100.986

Cajeros B: $1.106.293

Cajeros C: $1.113.113

Auxiliar A: $1.100.986

Auxiliar B: $1.108.563

Auxiliar C: $1.133.570

Auxiliar Especializado A: $1.110.082

Auxiliar Especializado B: $1.123.720

Vendedor A: $1.100.986

Vendedor B: $1.123.723

Vendedor C: $1.131.297

Vendedor D: $1.147.967