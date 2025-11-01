Lisandro Catalán renunció como Ministro del Interior

Buenos Aires. Tras la salida ayer de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete, Lisandro Catalán presentó su renuncia al cargo de Ministro del Interior. Lo hizo a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el que agradeció al presidente Javier Milei por la confianza depositada en su persona.

“Señor presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción”, escribió en el comunicado.

Y agregó: “Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina".

El anuncio llegó apenas horas después de la confirmación de la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, con quien tenía más afinidad y que también oficializó su decisión tras mantener un encuentro con Milei en la Quinta de Olivos. En su carta de dimisión, Francos manifestó: “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”.

