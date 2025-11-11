Cafayate fue sede del Festival Internacional de Poesía de Salta

Salta. Alrededor de 30 poetas de varios países se dieron cita en Cafayate para celebrar la primera subsede el III Festival Internacional de Poesía de Salta, que se llevó a cabo entre el 5 y 9 de noviembre.

El programa también incluyó la inauguración del Bosque de la Poesía César Perdiguero en la Reserva Urbana Natural.

También en el Museo se presentaron dos nuevos libros de la colección Memorial del Valle Calchaquí, dirigida por el poeta Leopoldo “Teuco” Castilla y con el mecenazgo de la familia Etchart. Los libros son Insurrección de los Valles, que reúne tres volúmenes de poesía de Marcelo Sutti, y Narraciones sobre el Valle, una compilación de testimonios realizada por el poeta y novelista Carlos Müller. Los libros cuentan con ilustraciones del pintor Mariano Cornejo y el diseño de Magdalena Paz Posse.

El III Festival de Poesía de Salta, arrancó con un recital en la Fundación Salta, donde siete poetas internacionales conmovieron al público que colmó el teatro. La apertura estuvo a cargo de uno de los fundadores del encuentro, “Teuco” Castilla, quien expresó el espíritu del Festival: “Llegan, iluminados, trayendo en cada poema un mundo para juntos construir un cosmos donde todo lo que existe -y lo que creemos que no existe- crea utopías certeras y nuevos paradigmas que detengan la progresiva -y al parecer fatal- destrucción del humanismo en nuestros días”.

En este sentido, agregó: “Contra la malversación artera del lenguaje para vaciarlo de sentido y convertirlo en un instrumento para la indefensión del hombre, contra la destrucción de la memoria para inmovilizar su futuroy contra la actual y persistente inanidad del discurso político se alza la poesía”.