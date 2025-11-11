El Ejecutivo simplifica la importación de alimentos con un nuevo esquema sanitario

El Gobierno nacional oficializó este martes el Decreto 790/25, que introduce cambios estructurales en el sistema de control sanitario de los alimentos en Argentina. La medida, publicada en el Boletín Oficial, modifica el Decreto 1812/92 y completa una serie de reformas impulsadas durante el año para simplificar procesos, reducir costos y eliminar superposiciones entre organismos.

La nueva normativa fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Mario Lugones (Salud). Según el texto oficial, el nuevo esquema concentra los controles en los aspectos sanitarios esenciales —inocuidad y salubridad— y elimina aquellos vinculados a la calidad del producto, que pasarán a ser responsabilidad del mercado.

El decreto establece plazos más breves y un sistema de control basado en riesgo, priorizando inspecciones donde realmente se justifique la intervención estatal. Los alimentos con certificaciones emitidas por países de alta vigilancia sanitaria quedarán exceptuados de controles duplicados al ingresar al país.

Con esta medida, el Gobierno actualiza las regulaciones sanitarias después de más de tres décadas, en consonancia con el Decreto 35/25, que flexibilizó la importación de productos procesados, y el Decreto 538/25, que dispuso la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y el traspaso de sus funciones a ANMAT y SENASA.

El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Farina, fueron los encargados de coordinar la redacción final del decreto junto a Pilu Giraudo (SENASA), Agustina Bisio (ANMAT) y los equipos técnicos de los ministerios de Salud y Economía.

Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema permitirá mayor previsibilidad, eficiencia y competitividad, al tiempo que reforzará el enfoque sanitario de las inspecciones. “Menos burocracia son más alimentos, más baratos y más exportaciones”, resumió Federico Sturzenegger, secretario de Transformación del Estado y autor del proyecto normativo.