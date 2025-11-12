Universitarios comienzan un paro de 72 horas en todo el país

País. Las universidades nacionales enfrentarán desde hoy un paro de 72 horas impulsado por los gremios docentes de todo el país, quienes reclaman la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente sancionada por el Congreso. La medida, que paralizará la actividad académica y administrativa, responde a la demanda por una recomposición salarial y la exigencia de que el Gobierno ejecute lo establecido por la normativa, cuyo cumplimiento permanece pospuesto por el Poder Ejecutivo.

La ley de financiamiento universitario fue aprobada por el Congreso luego de una larga discusión a lo largo del año, que incluyó el veto del presidente Javier Milei y la posterior ratificación por parte de los legisladores nacionales, que impusieron la norma por sobre la voluntad del jefe de Estado.

Al anuncio había sido realizado el fin de semana por Conadu y Conadu Histórica. Representantes sindicales advierten que la vigencia de la ley es indispensable para frenar el deterioro de las condiciones laborales y sostener el sistema público de enseñanza superior. El dictado de clases y las tareas de investigación quedarán suspendidos, en tanto los gremios preparan una consulta nacional para definir la profundización del plan de lucha en las próximas semanas.

Desde la sanción de la Ley de Financiamiento y ante la inacción del Gobierno, la tensión escaló entre las organizaciones sindicales y la administración encabezada por Javier Milei. Según informaron desde la Federación Universitaria Argentina (FUA), la falta de actualización de los salarios y la demora en transferencias presupuestarias ya impactan en el funcionamiento diario de las universidades estatales, mientras crece la preocupación por el futuro de la educación pública y el inicio del ciclo lectivo 2026.