ANDIS: la Justicia encontró USD 700 mil en la casa de una funcionaria

Buenos Aires. El caso ANDIS activó movimientos imprevistos en el Gobierno nacional y en el Ministerio de Economía. Autoridades judiciales inspeccionaron la vivienda de Ornella Calvete, directora nacional de desarrollo regional y sectorial, quien hasta estos días ocupó una función de peso en la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente de Economía. Durante el procedimiento, indicaron que incautaron cerca de USD 700.000 y otras divisas dentro del domicilio de la funcionaria, según informó Infobae.

La salida de la funcionaria tomó forma en las últimas horas, luego de que resonó en el Ministerio de Economía el hallazgo de la Justicia en el domicilio de la involucrada. En la cartera que conduce Luis Caputo, más específicamente en la Secretaría de Industria y Comercio donde Calvete se desempeñaba, se entendió que la permanencia de la funcionaria ya no podía sostenerse ante la investigación, por lo que aceptaron la dimisión y diagramaron su reemplazo.

La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Como parte del avance de la causa, el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en Ciudad de Buenos Aires, donde los principales apuntados ostentaban cargos de rango medio y superior en organismos estatales. Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.

La Justicia estableció la fecha y el monto exacto del secuestro en la residencia de la funcionaria. Los agentes de la fiscalía registraron el domicilio el 9 de octubre de 2025 y contabilizaron cerca de 700.000 dólares, en diferentes monedas extranjeras. Además, se recolectaron anotaciones y dispositivos electrónicos relacionados con la pesquisa. Todos esos elementos quedaron bajo resguardo del juez que dirige el caso. La magnitud del monto incautado generó impacto en áreas gubernamentales y aceleró la reacción política.