Milei volverá a Israel para trasladar la Embajada a Jerusalén

El canciller Pablo Quirno aseguró que está trabajando en el armado de un nuevo viaje del presidente Javier Milei a Israel, en el que se terminará de trasladar la Embajada argentina a la ciudad de Jerusalén, para 2026.

“Estamos trabajando en una nueva visita del Presidente a Israel y terminar de trasladar la Embajada a Jerusalén”, resaltó el ministro de Relaciones Exteriores, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, al participar del Foro Económico Argentino-Israelí en el Palacio Libertad.

El funcionario nacional, que pasado el mediodía participó de la reunión de Milei con el canciller Guideon Saar en Casa Rosada, estuvo en horas de la tarde junto a su par israelí en la actividad empresaria.vsMLrA

Allí, detalló que en febrero viajará a Israel para responder a la invitación que le hizo Saar y, en ese marco, se terminará de delinear la agenda del Jefe de Estado, que tendrá como eje central el traslado de la sede diplomática desde Tel Aviv a Jerusalén.

Por su parte, el funcionario de la administración de Benjamin Netanhayu aseguró que esperaban contar con la presencia de Milei para “abril o mayo” del año próximo. (NA)