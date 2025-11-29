Nación y provincias ratificaron la obligatoriedad y gratuidad de las vacunas

País. Con un fuerte apoyo federal, el Gobierno nacional difundió este sábado un comunicado en el que reafirmó la obligatoriedad y el carácter gratuito de la vacunación en el país, en medio de la creciente preocupación por la baja de las tasas de cobertura y el aumento de los mensajes de desinformación en torno a las vacunas.

La declaración recibió el acompañamiento de la mayoría de los ministros de Salud provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ratifica que la política de inmunización es “indispensable” como herramienta sanitaria.

El texto, que lleva el título “Las vacunas son seguras y salvan vidas” y le dio difusión en sus redes sociales el presidente Javier Milei, hace hincapié en la “responsabilidad compartida” entre la Nación—que tiene a su cargo la adquisición y distribución de las dosis— y las jurisdicciones provinciales y municipales, encargadas de su aplicación concreta en cada territorio.

“Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son herramientas fundamentales de la salud. Cada una de ellas cuenta con la evidencia de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas”, señala el comunicado.

El mensaje recuerda que antes de ser incorporadas al calendario obligatorio nacional, “todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Su aplicación debe realizarse a lo largo del tiempo pediátrico con esquemas precisos y en poblaciones de riesgo identificadas”.

El comunicado enfatiza también la necesidad de cumplir con lo definido por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que actúa como órgano asesor tanto del Ministerio de Salud de la Nación como de los Ministerios de Salud provinciales. “La aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida con la comunidad y los trabajadores de la salud”, esgrime el comunicado.

“El cumplimiento de los esquemas de vacunación es imprescindible para evitar enfermedades graves y muertes prevenibles. La interrupción en la aplicación sistemática de las vacunas conlleva un rebrote de enfermedades ya controladas. No aplicar las vacunas del Calendario implica riesgos innecesarios en la salud de la población”, concluye la comunicación.

La comunicación se dio a conocer después de que se realizó una actividad antivacunas promovida públicamente por la diputada del PRO Marilú Quiroz. En ese acto, se puso en duda la campaña de vacunación contra el COVID-19 y se expusieron razones contra la inmunización sin rigurosidad científica, entre ellas, la poco protocolar presencia de un hombre que posó con su torso desnudo, con el fin de mostrar supuestos efectos de “magnetismo” provocados, según los organizadores, por la administración de la vacuna contra el coronavirus.

Todo el evento generó revuelo y el repudio por parte de referentes del ámbito científico y sanitario, que expresaron su preocupación por el impacto de estos mensajes en la salud pública. En medio del revuelo por la actividad, el ministro de Salud, Mario Lugones, compartió un mensaje el jueves pasado para defender la vacunación.