El lunes aumentarán la nafta y gasoil

País. El Gobierno nacional volvió a aplicar una actualización parcial de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), una medida que impactará de manera directa en los precios de la nafta y el gasoil en todo el país. El aumento comenzará a regir el lunes 1° de diciembre, según lo dispuesto en el decreto 840, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La suba llega en un contexto donde los combustibles vienen registrando incrementos frecuentes, y donde las petroleras suelen trasladar rápidamente cada variación impositiva al valor final en surtidores.

La actualización impositiva adiciona $16,37 por litro en la nafta súper y $13,54 por litro en el gasoil.

Estos montos corresponden únicamente al componente tributario. A ello podría sumarse un eventual aumento comercial propio de cada petrolera, dependiendo de sus costos internos y estrategias de precios.

La Secretaría de Energía explicó que el desdoblamiento busca “estimular el crecimiento económico en un sendero fiscal sostenible”, razón por la cual se decidió aplicar solo una parte del incremento previsto y dejar el resto para más adelante.

El Gobierno volvió así a postergar parte del ajuste pendiente, una práctica que sostiene desde 2024 para moderar el impacto inflacionario. En noviembre ya se había aplicado otra suba parcial que también respondía a actualizaciones trabadas desde hace tiempo.

Desde mediados de 2024, el Ejecutivo desdobló más de diez veces los incrementos impositivos sobre los combustibles, una política que busca equilibrar la necesidad de recomponer ingresos fiscales sin provocar saltos abruptos en los precios.

El nuevo tramo del ICL y el IDC se suma así a una cadena de ajustes graduales que, aunque fragmentados, continúan presionando sobre la inflación y sobre el bolsillo de los consumidores.

Con esta nueva suba, el precio final en las estaciones de servicio volverá a actualizarse en las próximas horas, a la espera del traslado que definan las petroleras.