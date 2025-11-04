Renunció la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano



País. La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó su renuncia al cargo como número dos en la cartera que dirige Mario Lugones. De esta manera, se concreta una nueva salida del Gabinete tras la victoria en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

La decisión la comunicó a través de sus redes sociales: “El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación”, comenzó el escrito.

Y continuó: “Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos. Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan. Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas”.

En tanto, agradeció al presidente Javier Milei como el titular de la cartera sanitaria.

Por su parte, el ministro Lugones replicó el mensaje de la ex funcionaria y escribió: “Gracias Cecilia por el trabajo y la entrega en una etapa clave de reordenamiento y modernización del sistema sanitario. Seguimos profundizando la transformación hacia una salud más eficiente, transparente y al servicio de los pacientes y los equipos de salud”.

Loccisano tuvo una carrera dentro del Ministerio de Salud, donde se desempeñó desde 2013 en diferentes cargos. Fue subsecretaria de Coordinación Administrativa, estuvo como coordinadora general de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud y también como coordinadora en la Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos.

Además, recibida de abogada especialista en Derecho Internacional Público de la UBA, fue directora de la Consultora Eficci, empresa dedicada al diseño e implementación de soluciones para organizaciones de Salud y la Seguridad Social.

