El CyberMonday cerró con una facturación de $639.000 millones

País. CyberMonday 2025 finalizó con una facturación superior a los $600.000 millones y más de 8 millones de usuarios visitaron la página oficial. Además, el ticket promedio fue de $92.000, lo que representó un crecimiento del 29% respecto al año anterior y un aumento del 15% en la cantidad de productos vendidos, alcanzando los 12,1 millones de unidades en todo el país.

El evento, realizado entre el 3 y el 5 de noviembre, se consolidó como uno de los principales motores del comercio electrónico en Argentina, impulsado por la alta demanda de los consumidores y la variedad de ofertas en las categorías más relevantes. El éxito hizo que muchas de las firmas participantes estiren las ofertas durante algunos días más.

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), entidad a cargo de la organización, la facturación total llegó a $639.000 millones, reflejando la expansión sostenida del sector digital. El volumen de ventas superó ampliamente los registros de 2024, tanto en valor como en cantidad de unidades, mientras que el gasto promedio de $92.000 por compra se mantuvo como un indicador clave del poder de compra y la confianza de los usuarios en las plataformas online.



Productos más vendidos y categorías destacadas

Entre los productos más vendidos, los electrodomésticos y aires acondicionados encabezaron el ranking de categorías con mayor facturación, seguidos por alimentos y bebidas, hogar, muebles y jardín, pasajes y turismo, y electrónica, audio, video y TV. El listado de las diez categorías más facturadas se completó con herramientas y construcción, computación, colchones y sommiers, indumentaria no deportiva e indumentaria deportiva.

En cuanto a la cantidad de unidades vendidas, alimentos y bebidas lideraron el ranking, seguidos por herramientas y construcción, productos para el cuidado personal, electrodomésticos y aires acondicionados e indumentaria no deportiva. También figuraron entre las más elegidas indumentaria deportiva, productos de belleza, hogar, muebles y jardín, artículos de limpieza y accesorios para motos, autos y otros vehículos.