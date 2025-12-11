Argentina volvió al mercado de deuda: un bono en dólares por US$1000 millones

El gobierno nacional salió al mercado y logró captar US$1000 millones en la primera emisión de deuda en moneda extranjera desde la asunción de Javier Milei. La operación, que estuvo a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, se realizó a una tasa del 9,26% anual, por encima del cupón del bono, que es del 6,5%.

El propio Caputo había anticipado el martes que buscaba recaudar US$1000 millones y aspiraba a conseguir una tasa menor al 9%. Sin embargo, el costo final terminó siendo más alto de lo esperado.

El bono colocado vence en 2029 y paga un cupón del 6,5% anual. Pero el Tesoro lo licitó «por debajo de la par»: por cada lámina de US$100, recibió solo US$91. Ese descuento en el precio es lo que eleva el rendimiento efectivo para los inversores.

Según informó el Ministerio de Economía, la emisión recibió ofertas por US$1420 millones, aunque finalmente se adjudicaron los US$1000 millones previstos. El rendimiento obtenido implica un diferencial de 550 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos de igual duración, y unos 100 puntos por debajo de los bonos argentinos ya existentes.