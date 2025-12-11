Milei firmó el proyecto de reforma laboral: ¿qué cambios se proponen?

El presidente Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral tras haber regresado de su viaje a Noruega, donde participó de la entrega del Nobel de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado. Se enviará la propuesta al Congreso de la Nación para que sea tratada en sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre.

«Por más crecimiento, por más prosperidad, por más trabajo para que la Argentina sea grande nuevamente»; dijo el mandatario.

La reforma laboral se enfoca en la generación de empleo y establece que el convenio por empresa tendrá prioridad sobre el convenio por actividad, aunque con la condición de que esos acuerdos sean firmados por el sindicato con personería gremial. Asimismo, se incorpora la tipificación de la organización de bloqueos o tomas de establecimientos como una infracción, un tema sensible para el sector empresario y que busca poner límites a las protestas que afectan la producción.

Con respecto al rol de los sindicatos, no se introducen cambios significativos.