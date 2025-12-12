Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en enero

País. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre y con ese dato, se puede conocer con exactitud cuánto percibirán los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales a partir de enero de 2026. El sistema actual prevé ajustes mensuales acordes a la evolución de la inflación.

En este caso el IPC fue de 2,47%, por lo que se aplicará un aumento equivalente a ese número en todas las prestaciones que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). En efecto, se espera que el organismo previsional aplique una actualización de ese porcentaje en los haberes jubilatorios y en el resto de las asignaciones sociales desde el mes próximo.

Este incremento para los beneficiarios de Anses se suma al 1,9% de octubre, al 2,1% de noviembre y al 2,3% de diciembre en el marco del esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó a la fórmula trimestral anterior.

A partir de diciembre, la jubilación mínima quedará establecida en $349.303,33, y si se confirma el pago del bono adicional de $70.000, el monto total a percibir alcanzaría los $419.303,33.

El incremento del 2,47% también impacta en las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las asignaciones pagadas por la Anses. La PUAM pasa a ser de $279.443,60, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez llegan a $244.523,04. Sumando el bono, alcanzarían los $349.443,6026 y los $314.523,04, respectivamente. Las madres que reciben la pensión destinada a quienes tienen siete hijos cobrarán el mismo valor que la jubilación mínima.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualiza a $125.529,58. En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto pasa a $408.697,46. Por su parte, la Asignación por Embarazo avanzará a $118.454,32 por hijo, con un 80% entregado cada mes y el 20% restante acumulado para el cobro anual tras presentar la libreta.