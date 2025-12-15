Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Toviggino ante la Conmebol

La senadora nacional Patricia Bullrich denunció al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino ante la Conmebol.

Asegura que se encuentran involucrados en supuestas maniobras fraudulentas, pidió la intervención del Comité de Ética y que se investigue «a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino».

«A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo?»; expresó la ex ministra de Seguridad de la Nación.

Pero además, Bullrich citó el escándalo desatado por la financiera Sur Finanzas y su participación en el manejo de las deudas de los clubes argentinos, sugiriendo que existirían favores y votos a cambio. También apuntó contra supuestas contrataciones a empresas propias y la retención de aportes.

En ese sentido, sostuvo que los máximos responsables de la AFA «se vinculan con empresas contratistas del organismo, evidencian posibles conflictos de intereses no esclarecidos y coinciden temporal y materialmente con investigaciones judiciales en curso por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial».