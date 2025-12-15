El Gobierno llamó a licitación para concesionar Tecnópolis

Buenos Aires. En el marco del plan para privatizar algunos organismos públicos y así reducir el tamaño del Estado, el Gobierno lanzó una licitación para concesionar Tecnópolis, el parque temático ubicado en el partido bonaerense de Villa Martelli.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales, el contrato le permitirá al que resulte elegido ejercer el “uso y explotación del predio” de más de 500 mil metros cuadrados, ”por 300 meses (25 años), prorrogables por 12 meses”.

El proceso, como es habitual, se llevará adelante a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que es la que posee el terreno.

“El Gobierno Nacional lanzará mañana la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis. El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos. Fin”, había anticipado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X.

A las pocas horas de este mensaje, el Gobierno lo oficializó con la publicación de la Resolución 98/2025 en el Boletín Oficial.