El Banco Central cambiará las bandas de flotación del dólar en el 2026

El Banco Central cambiará el esquema de bandas de flotación del dólar y a partir de enero de 2026, el techo y el piso se moverán cada mes al ritmo de la inflación que informe el INDEC. La decisión llegó tras haberse difundido el índice del IPC de noviembre y forma parte de un nuevo paquete de medidas que busca darle más flexibilidad al mercado.

Hasta ahora, la banda de flotación se actualizaba a un ritmo fijo del 1% mensual. Pero desde el mes que viene, ese ajuste pasará al 2,5% mensual, en línea con el último dato de inflación oficial. De esta manera, el techo de la banda se ubicará en $1556, lo que le permitirá al Banco Central dejar que el precio del dólar se mueva sin tener que intervenir y vender reservas en el mercado.

Es importante destacar, que el paquete de medidas también incluye un ajuste en la cantidad diaria de reservas que el BCRA puede comprar: ahora será el 5% del volumen operado cada día en el mercado cambiario. Además, la entidad podrá realizar compras de grandes volúmenes para evitar distorsiones o alteraciones.