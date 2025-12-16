El Gobierno envió un proyecto para modificar la ley de protección a glaciares

Buenos Aires. El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto con el que busca modificar la ley de protección a glaciares y obtener inversiones millonarias. Así lo informó el Ejecutivo mediante un comunicado difundido anoche por la Oficina de la Presidencia, en el que asegura que la ley firmada en 2010 presenta “graves falencias”. ”Bajo pretextos ideológicos, se obstaculizó el desarrollo del país“, afirma.

Según resalta el Gobierno, su intención es modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639 durante el periodo de sesiones extraordinarias “con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

“Esta reforma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”, dice el escrito difundido en redes sociales.

“El proyecto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales”, aclaran.

La modificación sigue los lineamientos y el rumbo trazado por la administración libertaria, en el marco de las “desregulaciones, el orden del Estado, el respeto a la Constitución y la liberación de las fuerzas productivas”. Y aseguran que se trata de una “verdadera reforma de federalismo ambiental”.

Si bien el comunicado enfatiza que el proyecto busca responder a los reclamos de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan), no menciona a ninguna de las patagónicas, donde se encuentran los principales glaciares del país.

Qué es la ley de glaciares

La Ley N.º 26.639 (“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial”) define como glaciar a “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formada por la recristalización de nieve, ubicada en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua”.

Asimismo, se entiende por ambiente “periglacial” en la alta montaña al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En el caso de la media y baja montaña, en tanto, al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.

El artículo 6 de la norma impide la exploración y explotación minera en glaciares y ambientes periglaciares, entre otras actividades que puedan modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.

Oposición de los ambientalistas

Cabe señalar que más de 25 organizaciones de todo el país expresaron su preocupación ante la posible reforma de la ley de glaciares. Modificarla implicaría habilitar, según señalaron desde las organizaciones, actividades económicas —especialmente la minería de gran escala— con alto impacto ambiental y, entre otras cosas, la pérdida del agua almacenada en ellos.