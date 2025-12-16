Luego de ganar las elecciones, Kast se reunirá hoy con Milei

Chile. El reciente electo presidente de Chile, José Antonio Kast, tiene previsto visitar el país este martes para concretar un nuevo encuentro con el presidente Javier Milei y cumplir una de sus primeras promesas: aceitar el vínculo con la Argentina.

Luego de protagonizar la reunión con el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, Kast emprenderá su primer viaje como mandatario electo con destino a la Argentina. Aquí, se reunirá en Casa Rosada en horas del mediodía con Javier Milei, quien celebró fervorosamente su victoria en el balotaje del domingo, y el canciller Pablo Quirno. En agenda figura un intercambio con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza, de nacionalidad chilena. La actividad no fue confirmada por el Palacio de Hacienda que lidera Luis Caputo.

Si bien el libertario evitó pronunciarse institucionalmente por el representante de la derecha durante el proceso electoral, a quien elogió en redes y felicitó por teléfono tras la primera vuelta, celebró su triunfo a través de las redes sociales. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, sostuvo Milei a través de su cuenta de X.

Los halagos fueron correspondidos. Por su parte, Kast pronunció el slogan habitual de La Libertad Avanza: “Viva la libertad, carajo”, minutos después de que los resultados se hicieran públicos. Además, anticipó que trabajaría para aceitar el vínculo entre Chile y la República Argentina.

El referente del Partido Republicano asumirá al cargo el 11 de marzo de 2026 y este lunes visitó el Palacio de la Moneda secundado por miembros de su equipo y su esposa, María Pía Adriasola, para reunirse con el saliente mandatario en una reunión para coordinar la transición.