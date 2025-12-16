Milei se reunió con Kast en la Casa Rosada

Buenos Aires. Javier Milei recibió este mediodía en Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast para inaugurar un giro concreto en materia de la relación entre ambos países. El encuentro duró cerca de dos horas y encontró puntos en común en materia económica, seguridad y políticas de migración.

En la Casa Rosada calificaron de “excelente” el encuentro en el que también participaron el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El mandatario argentino busca forjar una suerte de alianza estratégica con el chileno para establecer un bloque de países con líderes de centroderecha, con programas económicos liberales y socialmente conservadores.

Noticias Relacionadas Chile: Kast llamó a la unidad nacional y al cumplimiento de la ley

Tras la cumbre, desde presidencia destacaron “la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común”. Además, el propio Milei confirmó que asistirá a la ceremonia de transmisión de mandato el próximo 11 de marzo.

En la cumbre, según trascendió, ambos mandatarios trazaron una hoja de ruta para el trabajo en conjunto que se desarrollará cuando Kast asuma la presidencia en Chile. Además, señalaron que la prioridad estará en la seguridad regional y fronteriza, como así también la lucha contra el crimen organizado transnacional.